Сеул, , 09:11 — REGNUM В результате сильных дождей и повышения из-за этого уровня воды в реке Ханган, оказались подтопленными некоторые районы Сеула, из-за чего городские власти закрыли набережные, часть скоростных трасс и некоторые мосты. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, в общей сложности из-за связанных с ливнями бедствий в Южной Корее на сегодняшний день 16 человек погибли и ещё 11 пропали без вести.

Кроме этого, указывается, что свыше 1,6 тыс. граждан были по этой же причине эвакуированы в провинциях Северная и Южная Чхунчхон, Канвондо и Кёнгидо. Затоплены или повреждены в результате наводнений как минимум 5 тыс. зданий, повреждены 8 тыс. га сельскохозяйственных угодий, а также перекрыты три ветки железнодорожного сообщения и 39 шоссе.

При этом метеорологи прогнозируют, что в сильные ливни и штормовые порывы ветра продолжатся в центральных районах Южной Кореи до 7 августа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Китая выделили 300 млн юаней (около $43 млн) на борьбу со стихийными бедствиями в провинции Аньхой на востоке КНР.