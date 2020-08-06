Бердск, Новосибирская область, , 05:42 — REGNUM Вонь и смог от тлеющей в Ленинском районе Новосибирска свалки сегодня, 6 августа, дошли до Бердска. Об этом сообщает издание «Курьер. Среда. Бердск».

«Всё дело в западном ветре — весь дым несёт в наш город, — уточняет издание. — К обеду обещают смену ветра на северо-западный. Надеемся, что вонь от нас унесёт».Ранее ИА REGNUM сообщало, что на улице Малыгина в Ленинском районе Новосибирска 5 августа загорелся полигон ТБО «Левобережный». Открытое горение было ликвидировано.

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