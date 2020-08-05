Новосибирск, 5 августа 2020, 06:25 — REGNUM В Новосибирске на улице Малыгина в Ленинском районе сегодня, 5 августа, загорелась мусорная свалка. Густой дым над полигоном ТБО «Левобережный» засняли очевидцы.
Как сообщили «Вестям Новосибирск» в областном управлении МЧС РФ, угрозы распространения огня не было. Открытое горение ликвидировали за 12 минут.
«В ведомстве пояснили: дым виден из-за того, что на месте пожара происходит глубинное тление, — уточняет СМИ. — В настоящее время спецслужбы продолжают работу для полного устранения последствий возгорания».
Уточняется, что возгорание произошло около часа ночи.