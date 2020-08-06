Тирана, , 01:39 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в среду, 5 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 561 человека в стране было выявлено 139 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 69 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 5889 случаев заражения коронавирусом. 3123 человека уже излечились от COVID-19. 182 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов.

Читайте также: Медики из Италии прибыли в Албанию для помощи в борьбе с пандемией

Лечение проходят 2589 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1451), Дуррес (302), Шкодру (230) и Фиер (103). На стационарном лечении находятся 110 пациентов, 21 из них проходят интенсивную терапию и шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 130 носителей коронавируса