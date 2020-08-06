Бишкек, , 00:28 — REGNUM «Рано говорить, что у нас благополучная ситуация. Никто не гарантирует, что новая волна коронавируса не настигнет Киргизию», — заявил на брифинге сегодня, 5 августа, премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

По словам главы правительства, в некоторых странах дальнего зарубежья уже можно наблюдать очередную вспышку инфекции, сопровождающуюся резким ростом количества заболевших COVID-19.

В качества примера высокопоставленный чиновник привел Германию, власти которой вынуждены были ввести усиленный карантин потери контроля над ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции.

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Премьер призвал чиновников и граждан готовиться к противостоянию второй волне коронавируса.

По мнению Боронова, при подготовке необходимо уделить особое внимание пополнению состава медицинских кадров республики.

«Для этого проводятся краткосрочные курсы по переподготовке непрофильных медицинских специалистов для того, чтобы они тоже могли заниматься лечением пациентов с коронавирусной инфекцией», — резюмировал он.