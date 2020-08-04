Бишкек, , 14:29 — REGNUM Из 412 выявленных за последние сутки новых случаев коронавируса 25 приходится на медицинских работников. Об этом сегодня, 4 августа, на брифинге сообщила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, всего за время пандемии зарегистрировано 2 854 медика, у которых подтвердился диагноз «COVID-19».

За сутки из стационаров выписали пять медицинских работников, излечившихся от коронавирусной инфекции. Еще 26 медиков выздоровели в самоизоляции.

Всего с момента объявления пандемии вылечились от коронавируса 1 894 киргизстанских медицинских работников, умерло 73.