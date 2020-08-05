Бейрут, , 12:48 — REGNUM Ситуация после мощного взрыва, произошедшего 4 августа в порту Бейрута, является «катастрофой в полном смысле этого слова». Такое мнение 5 августа высказал министр здравоохранения страны Хамад Хасан, его слова передает телеканал Sky News Arabia.

Также глава минздрава страны отметил, что данная ситуация усугубляется тем, что к последствиям взрыва добавляется эпидемия коронавирусной инфекции.

«Мы изо всех сил пытаемся помочь (пострадавшим), принять и спасти всех, несмотря на нехватку возможностей, материалов и медицинских принадлежностей», — заявил Хасан.

Кроме этого, он уточнил, что на данный момент около 100 человек погибли в результате взрыва, многие числятся как пропавшие без вести и ещё свыше 4 тыс. пострадали из-за произошедшего.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Бейрута Марван Аббуд завил, что после произошедшего в порту столицы Ливана взрыва погибли десять спасателей.

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