Бейрут, , 12:25 — REGNUM После произошедшего в порту столицы Ливана — города Бейрут — взрыва, погибли десять спасателей. Об этом 5 августа завил губернатор города Марван Аббуд, его слова приводит новостной портал LBCI Nеws.

«Мы потеряли 10 членов пожарной команды Бейрута», — сказал городской губернатор.

Ранее стало известно, что ущерб от мощного взрыва, который произошел в порту Бейрута накануне, оценивается властями города в размере от $3 млрд до $5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный взрыв произошел в порту столицы Ливана Бейруте 4 августа 2020 года, как позднее стало известно, взорвалась аммиачная селитра в складе одного из портовых причалов.

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