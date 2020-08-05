Минск, , 09:55 — REGNUM Явка избирателей в первый день досрочного голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%. Об этом 5 августа сообщает белорусский Центризбирком на своем сайте.

При этом известно, что досрочное голосование на выборах на главный пост республики началось 4 августа и будет продолжаться по 8 августа включительно.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Минске неизвестный угрожал председателю участковой избирательной комиссии по выборам президента Белоруссии.

Читайте развитие сюжета: В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК