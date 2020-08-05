Минск, 5 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Минске неизвестный угрожал председателю участковой избирательной комиссии по выборам президента Белоруссии. В настоящее время расследованием этого дела занялись следственные органы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета Белоруссии.
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В ведомстве заявили, что глава местного избиркома вечером 3 августа обнаружила в почтовом ящике листовки, содержащие «угрозы в свой адрес в связи с исполнением служебных обязанностей».
В листовке были её контактные данные и фотография.
Личность распространившего листовки устанавливается.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. 4 августа на более чем на 5,5 тыс. избирательных участках стартовало досрочное голосование.
Для участия в выборах зарегистрированы пять кандидатов. Конкуренцию действующему главе государства Александру Лукашенко составят экс-депутат палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень, а также Светлана Тихановская.