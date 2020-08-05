Бразилиа, , 08:41 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 51 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 августа сообщает минздрав страны.

По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 51 603 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 2 801 921.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было зафиксировано 1154 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 95 819.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 970 767 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 830 человек было выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом.

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