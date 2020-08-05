Скопье, , 08:30 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 3 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 830 человек было выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 136 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 202 случая заражения, 505 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Пять пациентов скончались за последние сутки. 7108 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 3589 пациентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. На помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

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