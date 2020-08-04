Кейптаун, , 23:54 — REGNUM За прошедшие сутки в ЮАР погибли 345 пациентов с COVID-19, всего от заболевания в стране погибли 8884 человека, 4 августа сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, за 24 часа в ЮАР подтверждены ещё 4456 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев COVID-19 в стране составляет 521 318.

Южно-Африканская республика находится на первом месте в Африке и на пятом месте в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции.

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