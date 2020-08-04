Кейптаун, , 18:42 — REGNUM В странах Африки к настоящему моменту подтверждено 968 020 случаев коронавирусной инфекции, 4 августа сообщает Africa CDC.

По информации Центров контроля заболеваний Африканского союза, на континенте от COVID-19 погибли уже 20 612 человек. 629 726 пациентов выздоровели.

Около 60% случаев и 40% смертей от COVID-19 выявлено в ЮАР (516 862 и 8539 соответственно). На втором месте — Египет (94 640 случаев и 4888 смертей от COVID-19).

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