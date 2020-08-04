Санкт-Петербург, , 16:17 — REGNUM Сын пациента петербургского Центра травматологии и ортопедии имени Вредена, скончавшегося от COVID-19, заявил о причинении ему морального вреда и станет потерпевшим при рассмотрении административного дела в отношении медучреждения. Об этом 4 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Центр Вредена Елена Молчанова © ИА REGNUM

Калининский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — в отношении ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена».

Ранее Восточный отдел Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провел санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с обращением гражданина Желонкина, являющегося сыном умершего 11 мая гражданина, болевшего COVID-19.

«В заявлении Желонкина содержится указание на возможное причинение ему морального вреда, поэтому он будет являться в этом деле потерпевшим», — уточнили в суде.

В соответствии с законодательством, дело об административном правонарушении рассматривается с участием потерпевшего. Однако должностные лица Роспотребнадзора не указали в протоколе его данные, а также не обеспечили право Желонкина на участие в рассмотрении дела.

«Суд вернул материалы в отношении ФГБУ «НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена» для устранения перечисленных нарушений и принятия соответствующего решения», — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в начале апреля в этом федеральном медучреждении произошла крупная вспышка коронавирусной инфекции, в результате которой учреждение было закрыто на карантин почти до конца мая. Несколько сотрудников и пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией.

По мнению московских специалистов, вспышка COVID-19 в НИИ им. Вредена оказала существенное влияние на всю ситуацию с коронавирусом в Петербурге.

«Было установлено, что из больницы вирус распространился по городу, оказав некоторое влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге», — сообщали в пресс-службе «Сколково».

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