Тирана, , 13:07 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в понедельник, 3 августа, сообщили о том, что за последние сутки в стране был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом. При этом ещё 13 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 5620 случаев заражения коронавирусом. 3030 человек уже излечились от COVID-19. 172 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались шесть пациентов.

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Лечение проходят 2417 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1342), Дуррес (302), Шкодру (218) и Фиер (96). В городе Влёра эпидемиологическая ситуация постепенно приходит в норму.

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