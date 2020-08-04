Москва, , 10:36 — REGNUM В Венесуэле проведены некоторые процедуры, позволяющие приобретать российский препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 4 августа министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Арреаса отметил, что российский препарат может скоро появиться в Венесуэле, так как в стране уже пройден ряд медицинских и бюрократических процедур. В Каракасе, добавил он, восхищены возможностями России по разработке вакцины против коронавируса.

Венесуэльские власти, добавил он, надеются на скорое прибытие в страну и российской вакцины, передаёт РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая препарат против коронавируса «Авифавир» с действующим веществом фавипиравиром был зарегистрирован Минздравом РФ. Это первый в мире препарат такого рода.

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