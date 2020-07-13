Мехико, , 20:42 — REGNUM Власти Мексики намерены связаться с правительством России по вопросу приобретения противовирусного препарата «Авифавир». Об этом 13 июля заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

«С радостью получили предложение российского правительства и намерены начать переговоры (по вопросу приобретения препарата)», — сказал глава Мексики на пресс-конференции, которая опубликована на его странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Минздрав России одобрил против коронавируса препарат «Авифавир». Стоит отметить, что его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.

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