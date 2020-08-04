Москва, , 09:35 — REGNUM Российские граждане, задержавшиеся в других странах из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться на родину в течение августа. График вывозных рейсов утвердила Росавиация, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Со 2 по 29 августа граждане РФ смогут вылететь из 20 государств мира: Армении, Азербайджана, Венгрии, Греции, Германии, Кипра, Испании, Франции, ОАЭ, Индии, Таиланда, Японии, США, Узбекистана, Таджикистана, Доминиканской Республики, Венесуэлы, Южной Кореи, Вьетнама, Киргизии.

Всего запланировано 42 вывозных авиарейса. Отмечается, что график вывозных рейсов может измениться — как в сторону увеличения направлений, так и их уменьшения.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане РФ, застрявшие за границей из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней карантинных мер, продолжают возвращаться на родину.

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