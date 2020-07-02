Москва, , 09:44 — REGNUM Сегодня, 2 июля, должны состояться три вывозных рейса, на которых граждане России смогут вернуться на родину из-за рубежа. Об этом сообщили в Минкомсвязи РФ.

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Так, запланированы рейсы из Турции, Греции и Южной Кореи. Рейсы из Стамбула и Афин прибудут в Москву, а борт из Сеула приземлится во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами Россия прекратила с 27 марта. Такое решение правительство РФ приняло в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Исключение составляют рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

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В середине июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что с апреля 2020 года в Россию вернулись примерно 37 тыс. граждан страны. При этом, российскими бортами из других государств вывезены 32 тыс. человек, еще около 5 тыс. доставлены бортами зарубежных авиакомпаний.

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