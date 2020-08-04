Москва, , 08:55 — REGNUM Три из четырёх штаммов гриппа, которые придут в Россию осенью, обновлённые, то есть население от них ещё не прививали. Об этом сообщили 4 августа представители Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала в предстоящем сезоне в Северном полушарии применять против штаммов вируса квадривалентные вакцины. Они содержат вирусы, подобные A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2); B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage) и B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage), уже был в четырехвалентной вакцине в прошлом эпидсезоне. В трехвалентных вакцинах рекомендовано использовать три обновлённых штамма, сообщили в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о новых штаммах вируса гриппа предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал граждан прививаться от гриппа и пневмококковой инфекции.

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