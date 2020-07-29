Москва, , 15:06 — REGNUM Осенью и зимой в России появятся штаммы гриппа, от которых у населения ещё нет прививок. Об этом заявила 29 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента РФ Владимира Путина.

Она отметила, что появление новых штаммов прогнозирует Всемирная организация здравоохранения. От этих вирусов жители России не прививались ни в прошлом году, ни ранее.

«И это еще раз подчеркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне», — заявила Попова.

Летом Роспотребнадзор начал отслеживать ситуацию с гриппом, раньше столь раннего мониторинга не было, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 74 млн человек имели прививку от гриппа к началу пандемии коронавируса.

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