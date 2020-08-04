Богота, , 08:43 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 10 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 августа сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

Согласно его данным, за минувшие 24 часа в стране выявили 10 199 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 327 850.

Также уточняется, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончалось 367 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 11 017.

При этом сообщается, что на данный момент в стране 173 727 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 24 и превысило 117 тысяч.