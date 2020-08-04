Оттава, , 08:33 — REGNUM Общее число выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 24 и превысило 117 тысяч. Об этом 4 августа сообщает канадский минздрав.

По данным ведомства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 117 031.

Также сообщается, что в настоящее время в Канаде суммарное количество летальных исходов от COVID-19 достигло 8947.

При этом указывается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (59 722 заразившихся), Онтарио (39 449) и Альберта (10 843).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Мексики подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4767 и превысило 443 тыс.

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