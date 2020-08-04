Мехико, , 08:17 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Мексики подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 4767 и превысило 443 тыс. Об этом 4 августа сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа.

По информации министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 443 813.

Также указывается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 266 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 48 201.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 295 тыс. человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 87 041 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Эквадоре после получения положительных результатов анализов еще от 517 пациентов.