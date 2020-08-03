Нижний Новгород, , 12:07 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 августа выздоровел после заражения коронавирусом 80 141 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 105 454 человек, более 75,99% уже выздоровели.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 72 человека, в Чувашии — 65, в Оренбургской и Саратовской областях — по 35, в Пермском крае — 30, в Мордовии — 24, в Ульяновской области — 20, в Башкирии — девять, в Самарской области — пятеро, в Пензенской области — четверо, в Татарии и Кировской области — по трое.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 3 августа в России подтверждено 856 264 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5394 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,31%. Полностью выздоровели 653 593 жителя России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 12,26%.

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