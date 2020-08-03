Нижний Новгород, , 11:22 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 августа выявили 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 105 454 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 139 человек, в Ульяновской области — 110, в Оренбургской области — 108, в Саратовской области — 94, в Пермском крае — 70, в Кировской области — 64, в Пензенской области — 51, в Самарской области — 45, в Башкирии — 36, в Чувашии — 35, в Мордовии — 32, в Татарии — 30, в Удмуртии — 22, в Марий Эл — 15.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 24 236 случаев, в Саратовской области — 9691, в Ульяновской области — 9417, в Оренбургской области — 7239, в Самарской области — 6975, в Башкирии — 6851, в Чувашии — 6846, в Пензенской области — 6645, в Пермском крае — 6088, в Татарии — 5694, в Кировской области — 4952, в Мордовии — 4585, в Марий Эл — 3815, в Удмуртии — 2420.

Полностью выздоровел 80 141 житель округа, за последние сутки выписаны 305 человек. Таким образом, выздоровели более 75,99% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1190 человек, за минувшие сутки скончались девять жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100. В течение всей прошлой недели число вновь выявленных за сутки заражений стабильно не превышало тысячу случаев.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки. С этого дня число выявляемых за сутки случаев заражения коронавирусом в Поволжье не превышает 900. 1 и 2 августа число выявленных за сутки носителей коронавируса составило 851 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в России подтверждено 856 264 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5394 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,31%. Полностью выздоровели 653 593 жителя России, за сутки выписаны 3420 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 76,33% граждан. 14 207 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 79 — за последние сутки.

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