Москва, , 10:20 — REGNUM Россияне считают, что работники нa «удаленке» могут не быть нa связи 24 часа в сутки, но снижать зарплату при переходе нa удаленный режим недопустимо, следует из результатов опроса, проведенного Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева.

В ходе опроса 64% россиян заявили, что были вынуждены работать удаленно в период пандемии коронавируса. При этом абсолютное большинство опрошенных (92%) считают, что работник на «удаленке» должен иметь такие же права, как и обычный сотрудник. 93% граждан уверены, что при переходе на удаленный режим нельзя понижать зарплату сотрудников, цитирует исследование РИА Новости.

В вопросе регулирования рабочего времени большинство респондентов выступили за гарантию своих прав — 90% заявили, что сотрудник не должен быть на связи 24 часа в сутки. 91% считает, что привлечь сотрудника на «удаленке» к работе в личное время можно только с его согласия и при условии оплаты сверхурочных. 89% уверены, что продолжительность рабочего времени на «удаленке» не может превышать 40 часов в неделю.

Всероссийский опрос о новых условиях работы на «удаленке» был проведен провела 16−23 июля. В исследовании приняли участие 7210 человек из 83 регионов РФ, метод — анкетирование онлайн. Целью опроса было получить обратную связь не только от экспертов, но и «с земли», чтобы новый Трудовой кодекс РФ мог стать «по-настоящему народным».

«Стоит особо подчеркнуть, что в данном исследовании приняли участие не только работники, но и работодатели, от которых поступили предложения по внесению поправок в Трудовой кодекс», — рассказала журналистам председатель комиссии президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

Ранее проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.

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