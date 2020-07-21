Москва, , 16:07 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регламентирующий дистанционную занятость, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Удаленная работа

Законопроект был внесен в Госдуму в разгар пандемии коронавируса. В связи с режимом повышенной готовности работодатели отправили своих сотрудников на «удалёнку», однако права трудящихся нарушались.

«Законопроект устанавливает и впервые вводит в нашем законодательстве такое понятие, как неприкосновенность личного времени работника и право быть оффлайн. Вы знаете, что многие работники жаловались, что после их перевода на удаленку работодатели беспокоили их звонками и сообщениями в любое время дня и ночи. Мы закрепляем график взаимодействия, право работников быть оффлайн», — заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Дистанционная занятость делится на три вида: собственно дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, предусматривающий временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя, а также комбинированная дистанционная (удаленная) работа — режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Упорядочиваются вопросы, связанные с рабочим временем дистанционных работников, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы.

Трудовой кодекс корректируется в части оснований расторжения договора с дистанционным работником.

«Безусловно, всякий дистанционный труд — это удаленный труд. Но далеко не всякий удаленный труд — это дистанционный труд. Потому что заложенная в 2013 году идеология дистанционного труда — это идеология, прежде всего, фрилансерства. Это самозанятые люди, которые предлагают свои знания для организации соответствующего продукта — товар или услуга… И вот когда начался удаленный труд, когда людей с предприятий, с организаций переводили на работу на дому, мы столкнулись с этой проблемой, потому что многие работодатели посчитали, что точно так же, как дистанционный труд, этот человек тоже в любое время находится на работе. Это не так», — отметил депутат Госдумы Михаил Тарасенко («Единая Россия»).

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