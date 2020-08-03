Лондон, , 08:33 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Великобритании было выявлено 744 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны.

По данным министерства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 304 695.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Великобритании на данный момент составляет 46 201.

При этом уточняется, что на данный момент в стране было проведено 16 499 272 теста на коронавирус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 25800 и превысило 2,733 млн.