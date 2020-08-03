Бразилиа, , 08:17 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Бразилии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 25 800 и превысило 2,733 млн. Об этом 3 августа сообщает бразильский минздрав.

По данным министерства, в настоящее время общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 733 677 человек.

Также указывается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 541 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 94 104.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 883 677 человек вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 4,8 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.