Мехико, , 08:09 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 4,8 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 3 августа сообщил на пресс-конференции главный эпидемиолог мексиканского минздрава Хосе Луис Аломиа.

По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 4853 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 439 046.

Также сообщается, что за это же время в Мексике было зафиксировано 274 скончавшихся от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 47 746.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 289 394 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки больницы Китая покинули еще десять переболевших COVID-19 пациентов.