Пекин, , 07:07 — REGNUM За сутки больницы Китая покинули еще десять переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 3 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 781 человек продолжает получать медицинскую помощь в больницах страны, включая 35 в тяжелом состоянии. В общей сложности 79 013 человек в Китае излечились от COVID-19 за все время эпидемии.

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в Китае достигло 84 428 с начала эпидемии, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в Китае было выявлено 43 новых случая опасной инфекции.