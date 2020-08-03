Хабаровск, , 07:42 — REGNUM В Хабаровском крае начали работу летние оздоровительные лагеря для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Первым в минувшие выходные принял отдыхающих загородный лагерь «Созвездие» в районе им. Лазо. Ещё пять лагерей откроются на этой неделе.

В «Созвездие» заехали 150 детей медработников Хабаровска и района им. Лазо. Инициатива о проведении такой смены была поддержана врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Первая смена продлится до 10 августа.

3 августа дети заехали в лагеря «Мир детства» и «Океан». 4 августа начнётся смена в «Изумрудном городе» и «Дружине Бонивура».

Всего в регионе откроют девять загородных лагерей. Три — в Хабаровске, три — в Комсомольске-на-Амуре, один в Амурском районе и ещё два — в районе им. Лазо. Наполняемость детских учреждений составит не более 50%. Всего отдохнут 1300 детей.

Кроме того, будет работать 41 пришкольный лагерь в шести районах Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с 10 июля начали работать сначала семь, а впоследствии — десять лагерей: в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе. С 19 июля началась вторая смена, в рамках которой функционирует 16 лагерей: в Оренбурге, Орске, Новотроицке, а также в Оренбургском и Тюльганском районах.