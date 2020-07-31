Оренбург, , 08:13 — REGNUM В Оренбургской области расширен список загородных лагерей, которые работают во вторую смену летней оздоровительной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

С 10 июля (в первую смену) начинали работать сначала семь, а впоследствии — десять лагерей: в Оренбурге, Орске и Оренбургском районе. С 19 июля началась вторая смена, в рамках которой функционирует 16 лагерей: Оренбурге, Орске, Новотроицке, а также в Оренбургском и Тюльганском районах.

«В ходе первой смены отдохнули 1 411 подростков. Все лагеря работают с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, установленных постановлением Роспотребнадзора. Случаев чрезвычайных ситуации не зафиксировано», — отметили в минсоцразвития региона. Во вторую смену планируется оздоровить более 1 900 детей.

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