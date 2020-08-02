Москва, , 08:44 — REGNUM Использование санитайзеров и антисептиков в школах с нынешнего года из-за угрозы распространения коронавируса станет обязательным, свой комментарий на эту тему дал 2 августа педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik.

По мнению врача, в случае использования для дезинфекции рук необходимо помнить о том, что слишком частое употребление таких средств приводит к излишнему высушиванию рук.

При этом Продеус указал, что о влиянии этого на кожу детей на данный момент нет точных данных, так как масштабные исследования на данную тему не велись.

«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются. Есть те, которые имеют некоторые смягчающие кожу ингредиенты, а есть и без них, но это никогда не было в центре внимания, поэтому специальных параллельных исследований брендов, с точки зрения чувствительной кожи, не проводили», — заявил педиатр.

Также он напомнил, что чем меньше возраст ребенка, тем чувствительнее у него кожа и уточнил, что в случае с детьми школьного возраста можно говорить об общих со взрослыми рекомендациях по использованию санитайзеров.

«У старших школьников кожа рук схожа со взрослой. У детей до 5 лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров, кожа будет быстрее терять влагу. У первоклашек — промежуточная ситуация. Это серая зона, поскольку у части таких детей кожа вполне нормальная, ведь дети взрослеют по-разному», — сказал Продеус.

Кроме этого, он отметил, что общий совет в данном случаев будет состоять в том, что не нужно пользоваться санитайзером через каждые 15 минут, так как данные средства сушат кожу, и потому их стоит применять только после того, как был контакт с потенциально опасной поверхностью — дверной ручкой и т. п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои рекомендации людям, которые заболели или вылечились от COVID-19, дала кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка.