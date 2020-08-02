Москва, , 08:23 — REGNUM Свои рекомендации людям, которые заболели или вылечились от COVID-19 дала кандидат медицинских наук, кардиолог Татьяна Рыбка, в опубликованном 2 августа интервью «Российской газете».

Как отметила кардиолог, при появлении подозрений на простуду или заражение коронавирусом не нужно «гадать на кофейной гуще», а своевременно пойти к врачу для сохранения своего здоровья и здоровья своих родных и близких.

«Сейчас схемы лечения отработаны, во многих случаях достаточно лечиться дома, соблюдая режим самоизоляции. Мы, медики, видели на примере сотен случаев: если человек адекватно лечится от ковида, риск отдаленных последствий — минимальный», — также подчеркнула она.

При этом, в случае если недомогание будет сохранятся и после того, как человек вылечился от нового заболевания, медик дала рекомендацию принимать витамин Д, а также витамины группы В, и при этом вести соблюдение режима работы и отдыха, и чаще совершать прогулки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в Российской Федерации вакцинация от SARS-CoV-2 будет бесплатной.