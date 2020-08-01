Москва, , 17:51 — REGNUM В Российской Федерации будет бесплатной вакцинация от SARS-CoV-2. Об этом сообщил 1 августа министр здравоохранения страны Михаил Мурашко журналистам.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы (Минздрав РФ — примечание ИА REGNUM) планируем, что вакцинация от коронавируса (в РФ — примечание ИА REGNUM) будет покрываться полностью из бюджета», — отметил министр здравоохранения.

По его словам, плановой в стране будет схема вакцинации.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил сотрудникам средств массовой информации (СМИ), что в стране уже в октябре текущего года может начаться массовая вакцинация населения от SARS-CoV-2.

Читайте также: Глава Минздрава РФ назвал сроки начала массовой вакцинации от SARS-CoV-2