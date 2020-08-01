Москва, , 10:49 — REGNUM За прошедшие 24 часа от COVID-19 в столице России вылечились ещё 1413 пациентов. Об этом 1 августа рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1413 пациентов», — заявила она, добавив, что число вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Также Ракова уточнила, что в результате этого общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве стало составлять 180 581.

При этом заместитель мэра указала, что при выписке всем пациентам, которым необходимо продолжать находиться под наблюдением медиков, даются соответствующие рекомендации и сообщила, что всем выписавшимся предлагается стать донорами плазмы крови для болеющих новым заболеванием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московские кинотеатры возобновят свою работу 1 августа, через четыре месяца после простоя, связанного с введением эпидемиологических ограничений.