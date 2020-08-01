Москва, , 00:47 — REGNUM Московские кинотеатры возобновят свою работу 1 августа, через четыре месяца после простоя, связанного с введением эпидемиологических ограничений. По указу мэра Москвы Сергея Собянина, столичные кинозалы будут принимать зрителей с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

Главным условием для посещения кинотеатра станет соблюдение социальной дистанции: члены семьи или друзья смогут приобрести билеты онлайн на соседние места, остальных гостей система рассадит с учетом необходимой дистанции. При этом во многих киносетях будет действовать система бесконтактного прохода в зал.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, безопасная дистанция должна обеспечиваться шахматной рассадкой, а зрительные залы должны заполняться не более чем на 50 процентов.

В ближайшие выходные в прокат выйдет 10 премьерных картин, но крупных релизов — фантастического блокбастера «Вратарь галактики» и драмы «Цой» — кинопрокатчики просят подождать.

Читайте ранее в этом сюжете: Представитель киноиндустрии Москвы оценила ущерб от коронавируса