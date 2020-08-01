Эдинбург, Великобритания, , 08:55 — REGNUM С призывом воздержаться от поездок в Манчестер и в северную часть Англии из-за роста числа выявляемых там случаев заражения коронавирусом обратилась 31 июля к жителям Шотландии первый министр страны в составе Британии Никола Стерджен в ходе брифинга, который транслировала телекомпания BBC Scotland News.

По словам Стерджен, данная мера рекомендуется дается ввиду роста числа выявленных случаев коронавируса в Большом Манчестере, восточном Ланкашире и некоторых частях Западного Йоркшира

«Если поездки не являются необходимыми, от них лучше отказаться. Я настоятельно рекомендую всем, кто планирует совершить поездку в районы на севере Англии, отменить свои планы», — заявила она.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 31 июля стало известно, что в Великобритании за сутки было зафиксировано 880 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 303181.