Лондон, , 20:44 — REGNUM В Великобритании за сутки зафиксировано 880 случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 303 181. Об этом сообщила пресс-служба правительства Соединённого Королевства.

Сведений об умерших от COVID-19 за сутки в Великобритании не публикуется с середины июля в связи с тем, что власти страны приняли решение пересмотреть методику ведения статистики по заболеванию.

Ранее сегодня премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о решении отложить очередной этап смягчения карантинных мер, планировавшийся с 1 августа, в связи с возобновившимся ростом новых случаев заражения коронавирусом.

Между тем Россия с 1 августа намерена возобновить авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией как со странами с наиболее благоприятной обстановкой по коронавирусу.

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