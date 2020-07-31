Кейптаун, , 23:59 — REGNUM Число жертв коронавирусной инфекции в ЮАР за сутки увеличилось на 193, с начала эпидемии от COVID-19 в стране умерли уже 8005 человек, 31 июля сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, за последние 24 часа в ЮАР выявлены 11 014 случаев коронавирусной инфекции, общее число случаев заболевания в настоящий момент составляет 493 183. Выздоровел с начала эпидемии 326 171 пациент.

За сутки в Южно-Африканской республике провели 41 486 тестов на SARS-CoV-2, общее число проверок на коронавирус с начала эпидемии составляет 2 959 535. Тестированием охвачено около 5% населения.

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