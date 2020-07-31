Браззавиль, , 18:27 — REGNUM Число выявленных инфицированных коронавирусом на Африканском континенте превысило 900 тысяч человек. Об этом сообщает 31 июля представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

Как уточняется, всего за период с начала пандемии в регионе зафиксировано уже 908 344 случая заражения коронавирусом, скончались 19 308 пациентов с COVID-19, более 550 тысяч человек излечились.

Лидируют по распространению инфекции среди африканских стран ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Эфиопия.

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