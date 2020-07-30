Вильнюс, , 11:57 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Литвы было выявлено 19 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2069.

Также сообщается, что за это же время в Литве не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1639 человек вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 515 797 тестов на коронавирус, 4335 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный государственный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обязала всех жителей республики носить маски на улице.