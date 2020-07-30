Нур-Султан, , 11:35 — REGNUM Главный санитарный государственный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова обязала всех жителей республики носить маски на улице. Это следует из соответствующего постановления санврача.

Согласно документу, жителям Казахстана разрешается свободный выход из мест проживания с обязательным ношением масок и соблюдением безопасной дистанции. В документе уточняется, что носить маски необходимо как в закрытых помещениях, так и на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 июля в Казахстане выявили 87 664 случая заражения коронавирусом, выздоровели 57 815 человек, скончались 793 пациента.