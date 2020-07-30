Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июля выздоровели после заражения коронавирусом 76 982 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 102 049 человек, более 75,43% уже выздоровели.

В очередной раз за сутки число выписанных по выздоровлении граждан превысило количество новых выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Так, число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в Поволжье, составило 864 человека, а выписались по выздоровлении 1285 жителей округа.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 511 человек, в Оренбургской области — 156, в Самарской области — 115, в Ульяновской области — 101, в Башкирии — 89, в Саратовской области — 78, в Мордовии — 41, в Удмуртии — 39, в Чувашии — 33, в Пензенской области — 31, в Татарии — 27, в Кировской области — 26, в Марий Эл — 23, в Пермском крае — 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на 30 июля подтверждено 834 499 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5509 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,22%. Полностью выздоровели 629 655 жителей России, доля жителей ПФО в числе выписавшихся составляет так же более 12,22%.

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