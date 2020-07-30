Нижний Новгород, , 10:53 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 июля выявили 864 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 102 049 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 158 человек, в Ульяновской области — 110, в Оренбургской области — 107, в Саратовской области — 99, в Пермском крае — 72, в Кировской области — 58, в Пензенской области — 43, в Чувашии — 41, в Башкирии и Самарской области — по 36, в Татарии — 35, в Мордовии — 33, в Удмуртии и Марий Эл — по 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 23 647 случаев, в Саратовской области — 9308, в Ульяновской области — 8995, в Оренбургской области — 6809, в Самарской области — 6797, в Башкирии — 6711, в Чувашии — 6694, в Пензенской области — 6452, в Пермском крае — 5794, в Татарии — 5569, в Кировской области — 4723, в Мордовии — 4457, в Марий Эл — 3752, в Удмуртии — 2341.

Полностью выздоровели 76 982 жителя округа, за последние сутки выписаны 1285 человек. Таким образом, выздоровели более 75,43% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1129 человек, за минувшие сутки скончались десять жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100. В течение всей прошлой недели число вновь выявленных за сутки заражений стабильно не превышало тысячу случаев.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM по состоянию на 30 июля в России подтверждено 834 499 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5509 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,22%. Полностью выздоровели 629 655 жителей России, за сутки выписаны 9322 человека. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 75,45% граждан. 13 802 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 129 — за последние сутки.

Читайте также: В ПФО четвёртый день подряд выявляют менее 900 носителей коронавируса