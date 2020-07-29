Нижний Новгород, , 11:13 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 29 июля выявили 842 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 101 185 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 154 человека, в Оренбургской области — 108, в Ульяновской области — 104, в Саратовской области — 98, в Пермском крае — 71, в Кировской области — 48, в Пензенской области — 45, в Чувашии — 44, в Башкирии — 35, в Татарии — 33, в Самарской области и Мордовии — по 32, в Удмуртии — 20, в Марий Эл — 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 23 489 случаев, в Саратовской области — 9209, в Ульяновской области — 8885, в Самарской области — 6761, в Оренбургской области — 6702, в Башкирии — 6675, в Чувашии — 6653, в Пензенской области — 6409, в Пермском крае — 5722, в Татарии — 5534, в Кировской области — 4665, в Мордовии — 4424, в Марий Эл — 3734, в Удмуртии — 2323.

Полностью выздоровели 75 697 жителей округа, за последние сутки выписаны 1427 человек. Таким образом, выздоровели более 74,81% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 1119 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Впервые с момента начала пандемии на территории округа количество новых случаев коронавируса за сутки превысило тысячу 15 мая. С этого дня число ежедневно выявляемых случаев заражения варьировалось в диапазоне от 900 до 1100. В течение всей прошлой недели число вновь выявленных за сутки заражений стабильно не превышало тысячу случаев.

Последний раз менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки было зарегистрировано по состоянию на утро 10 мая — более двух с половиной месяцев назад. Впервые с мая 26, 27 и 28 июля в Поволжье было выявлено менее девятисот новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в России подтверждено 828 990 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5475 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,20%. Полностью выздоровели 620 333 жителя России, за сутки выписаны 8116 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 74,82% граждан. 13 673 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 169 — за последние сутки.

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