Москва, , 09:19 — REGNUM В настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27,8 млн. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 27,8 млн тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 288 тысяч анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 261 694 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в мире подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 17 млн.